أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

تراجعت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق الأسبوع الجاري، بعد أن شهدت ارتفاعاً منذ بداية تعاملات الاسبوع الماضي وذلك رغم اقتراب أعياد الميلاد والتي تشهد إقبالًا كبيراً على البروتين الحيواني.

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء من 76 جنيهًا للكيلو في المزرعة بداية الشهر الجاري إلى 72 جنيهًا الآن.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض كغيرها من السلع بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقص في الأسواق.

أسعار الدواجن البيضاء، تراجعت تحت مستوى الـ 75 جنيهًا للكيلو وسجّلت 72 جنيهًا للكيلو كحد أقصى في المزارع لتصل إلى المستهلك ما بين 80 و82 جنيهًا للكيلو.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال “الزيني”، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر ما يزيد على حاجتها للدول الأخرى.

وتابع: مصر تحتل مكانة متقدمة في الصناعة، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الجديد منذ توليه الحقيبة الوزارية يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض وما يزيد على احتياجاتنا.

وأضاف «سليمان»، أنه يتم تصدير الفائض من منتجات الدواجن إلى دول أوروبية وعربية أو آسيوية، متابعا: «مصر حُرمت من مسألة تصدير منتجات الدواجن على مدار سنوات طويلة».

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء في مصر، بالمزارع والأسواق.

وسجّل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة متوسط 72 جنيهًا للكيلو، واختلف السعر في الأسواق على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك من 80 إلى 85 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم تراوح بين 190و200 جنيهات.

سعر الكبد والقوانص 120 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة يتراوح بين 55 و 60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 160 جنيهًا.

سعر البط 150 جنيهًا.

سعر الأرانب 140 جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

سعر الطن من علف الدواجن بين 20 و21 ألف جنيه.

أسعار الذرة: سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.

سجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم

أسعار البيض في الأسواق، انخفضت في الأسواق عقب طرح البيض التركي.

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 140 والأسواق بين 145 و155 جنيهًا للطبق.

سجّل سعر طبق البيض الأحمر 145 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سجّل سعر البيض البلدي 125جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 130 و135 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 80 و82 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

استقر الكتكوت جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 32 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 33 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 20 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 19 جنيهًا.

سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

سعر الدواجن البيضاء اليوم 72 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 86 و90 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو سجل 81 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو 91 و 95 جنيهًا.

وسعر الدواجن البلدي حر 140 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار أمهات الدواجن