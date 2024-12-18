شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 18-12-2024، بسوق العبور هدوءًا نسبيًا مع تباينات طفيفة

ويشهد سوق العبور هدوءًا في أسعار الخضراوات، مع تسجيل اختلافات طفيفة في بعض الأصناف مقارنة بالأيام الماضية.

وجاءت الأسعار كالتالي:

اسعار الطماطم

سعر الطماطم اليوم تراوح الكيلو ما بين 3.5 و5.5 جنيه.

سعر البطاطس اليوم

بينما سجلت أسعار البطاطس ما بين 5 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر البصل اليوم

البصل الأحمر: سجل سعره ما بين 9 و 13 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر البصل الأبيض بين 8 و18 جنيهًا.

سعر الخيار اليوم

الخيار: سجل الخيار البلدي سعرًا يتراوح بين 9 و13 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الخيار الصوب ما بين 13 و17 جنيهًا.

السبانخ: تراوحت أسعارها بين 7 و11 جنيهًا للكيلو.

البسلة: استقرت أسعارها عند 20 جنيهًا للكيلو.

البطاطا: سجلت أسعارها بين 3 و9 جنيهات.

القلقاس: تراوح سعره بين 12 و 15 جنيهًا للكيلو.

اللفت: سجل سعره بين 2 و4 جنيهات للكيلو.

الثوم: جاء سعره الأعلى بين الأصناف، حيث تراوح بين 65 و85 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

الباذنجان: تراوحت أسعاره بين الأصناف المختلفة؛ حيث بلغ سعر الباذنجان البلدي ما بين 4 و9 جنيهات، والباذنجان الأبيض بين 4 و12 جنيهًا، بينما وصل سعر الباذنجان الرومي إلى 3 إلى 7 جنيهات.

الفاصوليا: تراوحت أسعارها ما بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الفلفل

الفلفل: سجل الفلفل الرومي البلدي والصوب أسعارًا تتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بينما تراوح الفلفل الحامي البلدي ما بين 14 و 20 جنيهًا، وسجل الفلفل الملون أعلى سعر يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.



ويعكس ذلك توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب في السوق، مع استمرار تدفق المنتجات الزراعية من المزارع إلى الأسواق الرئيسية.

يُذكر أن سوق العبور يعد المصدر الأساسي لتحديد أسعار الخضراوات.