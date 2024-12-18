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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الذهب
الذهب
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انخفض سعر الذهب العالمي ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع، وذلك مع استمرار تداولات الذهب العرضية منذ بداية الأسبوع مع انتظار الأسواق لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي غدا، من جهة أخرى يتداول الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عامين مما يزيد من الضغط على أسعار الذهب.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 2638 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات أمس الثلاثاء عند 2652 دولارا للأونصة بينما يتداول حالياً عند المستوى 2646 دولارا للأونصة.

وتنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية للحصول على صورة أوضح لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي القادم.

بورصة الذهب مباشر

وسجّل سعر الذهب عالميًا الآن 2646 دولارًا للأوقية.

ويقدّم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 17 ديسمبر 2024 خلال مستهل التعاملات، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3247 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 3788  جنيها بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4329 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30.304 ألف جنيه

قفزت قيمة صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 84% خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، لتحقق 2.638 مليار دولار في مقابل 1.361 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وأوضح تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، على نسخة منه، أن مصر صدرت ذهبا وحليا وأحجارا كريمة إلى 31 دولة خلال تلك الفترة.

وتسيطر 5 دول على 99.8% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال أول 10 أشهر من 2024 بقيمة 2.633 مليار دولار.

واستحوذت الامارات العربية المتحدة على  62.7% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 1.654 مليار دولار في مقابل 672 مليون دولار  خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة نمو 146%.

وسيطرت سويسرا على 36.7% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2024” بقيمة 969 مليون دولار في مقابل  294 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 382%.

ونمت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى الأردن لتبلغ 3 ملايين دولار في مقابل 154 ألف دولار  خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 1945%، بينما تراجعت لتركيا بنسبة 85% لتبلغ مليوني دولار في مقابل 16 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الذهب والاحجار الكريمة لكندا لتسجل 5 ملايين دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 مقابل 373 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بتراجع 99%.

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