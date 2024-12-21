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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

نشأت الديهي: جماعة الإخوان فشلت في كل شيء ولا تريد الاعتراف

نشأت الديهي
نشأت الديهي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الكاتب الإخواني جمال سلطان تحدث على أن جماعة الإخوان الإرهابية تحتقر الشعب المصري، مشيرًا إلى جماعة الإخوان فشلت في  كل شيء يتصل في السياسية والإدارة ولا تريد الاعتراف بالفشل، ولذلك تحاول جماعة الإخوان البحث عن شماعة لتعليق الفشل عليها وفقًا لحديث "سلطان".


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن "سلطان"  تحدث أيضًا على أن جماعة الإخوان تهين الشعب المصري وتشمت في معاناته، رغم أن الشعب المصري هو من أوصلهم إلى الرئاسة والبرلمان ، ووقف خلفهم في 5 استحقاقهم انتخابية.


وأشار إلى أن جماعة الإخوان كانت غير مؤهلة للحكم، وفشلت في إدارة الدولة المصرية، وفشلت أيضا في تقدير المخاطر، وفشلت في احتواء قلق الناس والدول المحيطة ، وصناعة جبهة وطنية ، مشيرًا إلى أن اجمل ما قيل عن الإخوان هو كلام الكاتب الإخوان جمال سلطان. 


وأضاف أن الشعب المصري خاب أمله في جماعة الإخوان، وفوجئ بأن الجماعة لا تمتلك خبرات حقيقية فانفض من حولهم ،  مشيرًا إلى ان "سلطان"  وصف الإخوان بالفشلة وتحدث على أنهم كاذبون ويتبنون أفكار ليست مرتبطة بالدين.

الإخوان نشأت الديهي الإعلامي نشأت الديهي الديهي

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