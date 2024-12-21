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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

Google Photos يستعد لإطلاق ميزة جديدة لتحرير الصور بسهولة قبل مشاركتها

Google Photos
Google Photos
احمد الشريف
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إذا كنت ممن يحبون تحسين صورهم قبل مشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة، فإن تطبيقات تحرير الصور على أندرويد تقدم خيارات رائعة.

 لكن في بعض الأحيان، قد تكون عملية التعديل اليدوي مرهقة، خاصة إذا لم تكن على دراية بكيفية استخدام الأدوات المختلفة.

ميزة "Quick Edit" الجديدة في الطريق
يبدو أن Google Photos سيجعل هذه العملية أسهل من أي وقت مضى مع ميزة جديدة محتملة تحمل اسم "Quick Edit". 

وفقًا لتقرير حديث، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين تعديل الصور بسرعة مباشرة قبل إرسالها.

عند الضغط على زر المشاركة لصورة فردية، تظهر شاشة مشاركة جديدة تتضمن خيار "Quick Edit".

 ولكن إذا تم تحديد صور متعددة، فإن الخيار لا يظهر – على الأقل في الوقت الحالي.

سهولة التعديلات والمشاركة
تم تصميم Quick Edit لتبسيط التعديلات الأساسية، مثل القص أو تطبيق تحسينات سريعة. وتُظهر لقطات شاشة الميزة أدوات مألوفة مثل أداة القص وزر "Enhanced"، الذي يبدو أنه يعمل مثل أداة التحسين الرئيسية في التطبيق. 

بمجرد الانتهاء من التعديلات، يمكن مشاركة الصور بسهولة عبر زر في أسفل الشاشة.

اختبار محدود للميزة
حتى الآن، يبدو أن هذه الميزة قيد الاختبار مع عدد محدود من المستخدمين، ولم يتم طرحها على نطاق واسع. 

ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تؤكد رغبة Google في تسهيل تجربة مشاركة الصور بشكل أكبر.

تحديثات أخرى لتحسين تجربة المستخدم
لم تقتصر جهود Google Photos على هذه الميزة فقط؛ فقد شهد التطبيق تحديثات تهدف إلى تحسين تجربة مشاركة الصور. 

من بين هذه التحديثات، تغييرات تُسهّل رؤية الأشخاص الذين يتفاعلون مع المجلدات المشتركة، بالإضافة إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في ميزة Google Memories.

 يمكن الآن التحكم في ظهور بعض الأشخاص في الذكريات بشكل أقل، دون الحاجة إلى إزالتهم تمامًا.

خلاصة

ميزة Quick Edit تعد بإضافة قيمة حقيقية لتطبيق Google Photos، مما يجعل عملية تعديل الصور ومشاركتها أكثر بساطة وفعالية. إذا كنت من محبي هذا التطبيق، فاستعد لتجربة أكثر سهولة وإبداعًا في المستقبل القريب.

Google Google Photos Quick Edit

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