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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

Google Keep يحصل على تحديث مميز مع أندرويد 16

Android 16
Android 16
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في خطوة لافتة مع الإصدار التجريبي الثاني من أندرويد 16- Android 16؛ قررت جوجل تحويل تطبيق تدوين الملاحظات الخاص بها "Google Keep" إلى تطبيق نظام أساسي، ما يعني أنه لن يكون بالإمكان إزالته. 

بحسب "phonearena" سيظل بإمكان المستخدمين تعطيل التطبيق ووضعه في حالة خمول. يبدو أن هذا التغيير قد يكون مرتبطًا بميزة جديدة لتدوين الملاحظات من شاشة القفل التي يُتوقع أن تُطلق قريبًا.

Google Keep من تطبيق عادي إلى أساسي

يُعد Google Keep تطبيقًا مخصصًا لتدوين الملاحظات، ومن الواضح أنه حصل على ترقية مهمة مع Android 16. 

ويشير هذا التغيير إلى نية جوجل منح التطبيق دورًا أكبر وتكاملًا أعمق مع الميزات الأساسية لنظام التشغيل.

ما هي تطبيقات النظام؟

تطبيقات النظام هي التطبيقات المثبتة مسبقًا والتي تُعتبر ضرورية لوظائف الجهاز، مثل الإعدادات والرسائل والمكالمات وإدارة النظام، ولا يمكن للمستخدمين إزالة هذه التطبيقات إلا من خلال عملية "Root"، ومع ذلك، يمكن تعطيل بعضها لتحرير مساحة التخزين.

وحاليًا، يُمكن إزالة تطبيق Google Keep من الأجهزة، ولكن مع Android 16، سيصبح تطبيقًا أساسيًا.

وتشير التقارير إلى أن جوجل تسعى إلى إضافة مزيد من الوظائف للتطبيق وجعله جزءًا لا يتجزأ من ميزات أندرويد الرئيسية.

ميزة جديدة.. تدوين الملاحظات على Google Keep من شاشة القفل

يبدو أن هذا التغيير يأتي كجزء من تحضيرات جوجل لإطلاق ميزة تدوين الملاحظات من شاشة القفل. ستتيح هذه الميزة للمستخدمين تدوين ملاحظات بسرعة دون الحاجة إلى فتح قفل الهاتف، وهي ميزة يُتوقع أن تصبح رسمية مع Android 15.

ردود الفعل والتوقعات

بينما يرى البعض أن تحويل Google Keep إلى تطبيق أساسي قد يُعتبر خطوة إيجابية لزيادة الإنتاجية، يُعبر آخرون عن قلقهم من تضخم التطبيقات الأساسية التي لا يمكن إزالتها، والمعروفة باسم "Bloatware". ومع ذلك، إذا كانت الميزة المرتقبة تعزز من تجربة المستخدم وتضيف قيمة حقيقية، فقد تكون هذه الخطوة مبررة.

ومع استمرار تطور Android 16، ستتضح خطط جوجل بشكل أكبر، وسنعرف قريبًا مدى أهمية Google Keep في تشكيل تجربة المستخدم المستقبلية.

Android Google Keep Android 16

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