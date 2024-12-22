الغندور: زيزو يمهل إدارة الزمالك حتى يناير.. وجروس يضع اللاعبين تحت التقييم

قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك منح نفسه وإدارة نادي الزمالك مهلة لأول شهر يناير لتجديد عقده.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "زيزو ينتظر حسم ملف تجديد عقده مع نادي الزمالك، وفي حال عدم وجود أي جديد سيبدأ في مناقشة العروض الخليجية التي تلاقها خلال الفترة الأخيرة.

وكشف طالغندور" عن مفاجآة كبيرة عن تعامل السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك مع اللاعبين الأجانب داخل القلعة البيضاء.

وقال الغندور: "جروس غير معجب بما يقدمه محترفو نادي الزمالك ويرى أن هناك بعض اللاعبين المصريين بالفريق ظهروا بشكل أفضل.

وأضاف: جروس أخطر مجلس إدارة نادي الزمالك بأن جميع المحترفين تحت التقييم لنهاية الموسم، حيث سيتم حسم موقفهم بشكل نهائي مع المشاركة في المباريات".