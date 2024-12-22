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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

شوبير يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل لقاء شباب بلوزداد

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله
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وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، رسالة لجماهر النادي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في منافسات دوري أبطال افريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “أهم أسباب انتصارات الكورة المصرية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات هي الجماهير وروحهم، والأهلي محتاج لجماهيره بالتحديد اليومين دول”.

وتابع: “أتمنى يكون ليكوا رد عملي النهاردة في التشجيع، الفريق في أشد احتياج ليكم وللمساندة، وجودكم هيغير بشكل تام اللقاء”.

ويخوض مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة قوية أمام نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما تذاع مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الأحد عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.

شباب بلوزداد الأهلي أحمد شوبير دوري أبطال افريقيا

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