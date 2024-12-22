شوبير يوضح حقيقة تعيين وليد سليمان مديرا للكرة في الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة تعيين وليد سليمان نجم الأهلي السابق، مديرا للكرة بالقلعة الحمراء.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: “الناس ربطت تواجد وليد سليمان، مع محمد رمضان بأنه مساعد ليه أو مدير كرة قادم، والحقيقة أن وليد سليمان مدير قطاع الناشئين وبيتقابلوا بحكم تواجد الفريق للتدريب في مدينة نصر”.

يذكر أن مسؤولي الأهلي كانوا قد استقروا عقب خسارة الأهلي لكأس التحدي، على ضرورة تعيين مدير كرة جديد، بجانب عمل محمد رمضان، كمدير رياضي للنادي.

مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد السادسة مساء اليوم الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.