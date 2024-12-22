قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد بدوري الأبطال
خلاف في الأهلي على اسم مدير الكرة الجديد .. تفاصيل
وزير الخارجية: حريصون على توفير الرعاية للمواطنين المصريين في أستراليا
التفاصيل الكاملة لانهيار شرفتي عقار بالشاطبي وسط الإسكندرية.. صور
للمرة الأولى بمصر.. المستشفيات التعليمية تطلق برنامج الرعاية المتقدمة لمرضى السكتة الدماغية
وفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة لإيجاد مخرج لصفقة غزة
مدبولي: مواصفات جديدة لمطار القاهرة لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية
حج مبرور.. طريقة وتفاصيل التقدم لخدمة الحجاج
محاولة أمريكية للتهدئة.. 300 قتيـ.ل في المعارك بين "قسد" والفصائل السورية
"الثقافة" تطرح على رئيس الوزراء 3 محاور لاستعادة دورها في قيادة الفكر والإبداع
جانتس يؤكد: نتنياهو ليس لديه تفويض لتقويض عملية إعادة الآسرى من غزة
مفاجأة.. القيمة التسويقية لـ عمر مرموش تتخطى محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

الأورمان تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" للأسر الأولى بالرعاية في أسوان

جهود جمعية الأورمان باسوان
جهود جمعية الأورمان باسوان
×

تابعت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان إطلاق جمعية الأورمان حملة "ستر ودفا وإطعام"، بهدف توزيع الآلاف من سلال الإطعام على الأسر البسيطة والأولى بالرعاية بمختلف قرى ونجوع مراكز المحافظة، وذلك لتخفيف الأعباء عنهم، ومساعدتهم على مجابهة فصل الشتاء.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع سلة «إطعام الدفا» هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة يجرى من خلال مكتب الأورمان في محافظة أسوان، برعاية اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح مدير جمعية الأورمان بأن سلة "إطعام الدفا" يبلغ وزنها 11 كيلوجرامًا، وتضم «2 كيلو أرز، و2 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وكيلو فول، وكيلو عدس، وكيلو لوبيا، وعلبة سمنة تزن كيلو و450 جرامًا، وعلبة صلصة 300 جرام، وباكو شاي ربع كيلو»، ويمكن للمتبرعين المشاركة فى توفير سلة الإطعام بـ545 جنيها، للمساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وعن هذه المحتويات أكد أنها تناسب كافة احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتها ومكان إقامتها وعدد أفرادها، وليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها، بجانب تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحريق

خسائر بالملايين.. كواليس ساعات من مكافحة نيران حولت مطعم وشقق أعلاه لرماد.. صور

اموال

خلال ساعات.. بشرى سارة من المالية للعاملين في الدولة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 22-12-2024.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

وزارة التربية والتعليم

وزير جديد وتعديل خريطة القيادات.. أبرز أحداث وزارة التعليم في 2024

سعر الدولار في البنوك اليوم

رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 22-12-2024

بعد الزيادة| موعد صرف معاشات يناير 2025.. وقيمة المعاش المستحقة

موعد صرف معاشات يناير 2025.. وقيمته المستحقة

يوسف ندا

وفاة يوسف ندا ممول عمليات جماعة الإخوان الإرهابية

طلبة كلية الشرطة

للمقبولين في الاختبارات.. موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024

ترشيحاتنا

إيهاب توفيق

إيهاب توفيق يكشف أسرار أغنيته "تترجى فيَّا": مستوحاة من قصة حب حقيقية

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تعلن حالة الطقس.. الدعم النقدي يُحسن استهداف الدولة للفئات الأكثر احتياجا

نتنياهو

مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو لا يريد أي حل سياسي

بالصور

لمرضى القلب والسكري.. 6 فوائد غير متوقعة عند تناول هذا المشروب

فوائد شرب الكركدية لمرضى القلب والسكري
فوائد شرب الكركدية لمرضى القلب والسكري
فوائد شرب الكركدية لمرضى القلب والسكري

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم العزاء في وفاة مدير مكتب مدير الأمن

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

والدة سعد لمجرد تحتفل بعيد ميلادها الـ67

سعد لمجرد ووالدته
سعد لمجرد ووالدته
سعد لمجرد ووالدته

الصدفية.. سبب ظهورها وكيفية التعامل معها

الصدفية
الصدفية
الصدفية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد