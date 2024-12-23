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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.. ميزة قوية بنظام أندرويد 15 الجديد

ندرويد 15
ندرويد 15
احمد الشريف
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أعلنت جوجل أن نظام التشغيل أندرويد 15 سيقدم دعمًا للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لكن هذه الميزة ستعتمد على دعم شركات الاتصالات. 

ومع اقتراب إطلاق خدمة الأقمار الصناعية الخاصة بـ T-Mobile والمدعومة بتقنية Starlink، يبدو أن جوجل تعمل بشكل مكثف على تفعيل هذه الميزة في تطبيق Google Messages.

تواصل دون حدود

توفر الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إمكانية التواصل حتى في غياب شبكات الهواتف المحمولة أو إشارات الواي فاي. ومنذ أبريل الماضي، ظهرت تسريبات تشير إلى أن المستخدمين سيتمكنون من الاتصال بالأقمار الصناعية مباشرة من خلال تطبيق Google Messages.

ورغم أن الميزة لم تُطلق رسميًا بعد، فقد تمكن موقع Android Authority من تفعيلها وتجربة شكلها المستقبلي. وفقًا للتقارير، عند فقدان الاتصال بالشبكات الأرضية، سيظهر إشعار داخل التطبيق يسأل المستخدم عما إذا كان يرغب في الاتصال بالقمر الصناعي لإرسال واستقبال الرسائل النصية.

قيود الميزة الجديدة

تعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على الرسائل النصية الفردية فقط، بينما لن تدعم الرسائل الجماعية.

فيما ستستغرق الرسائل وقتًا أطول مقارنة بالرسائل المرسلة عبر شبكات الاتصال الأرضية أو الواي فاي.

كما لن تشمل الرسائل المرسلة عبر الأقمار الصناعية الصور أو مقاطع الفيديو.

بينما سيتطلب الاتصال بالقمر الصناعي وجود رؤية واضحة للسماء، ومع ذلك، إذا كنت تستخدم خدمة T-Mobile، قد لا تحتاج إلى رفع الجهاز للحصول على إشارة.

لن تقتصر تلك  الميزة  على الرسائل الموجهة لخدمات الطوارئ فقط، بل تتيح للمستخدمين التواصل مع أي شخص يريدون.

دعم واسع من جوجل

أكدت جوجل سابقًا أن التطبيقات المحملة مسبقًا التي تدعم RCS ستوفر إمكانية الاتصال بالأقمار الصناعية. ومع اتجاه العديد من شركات الاتصالات ومصنعي الهواتف الذكية إلى استخدام Google Messages كخيار افتراضي للرسائل النصية، ستتيح جوجل قريبًا إمكانية إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية.

توفر الخدمة ومواعيد الإطلاق

ستدعم جميع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 15 ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية، ولكن ذلك يعتمد على تفعيل الميزة من قِبل شركات الاتصالات.

فيما  ستبدأ شركة T-Mobile اختبار النسخة التجريبية من الخدمة مطلع العام المقبل.

أما الشركتان AT&T وVerizon تعملان مع شركائهما على إطلاق خدمات مشابهة، لكن موعد الإطلاق يبدو أبعد مما يأمل المستخدمون.

تعد هذه الخطوة من جوجل وتعاونها مع مشغلي الشبكات قفزة نحو تعزيز التواصل في المناطق النائية والظروف الصعبة، مما يوفر للمستخدمين تجربة اتصال أكثر أمانًا ومرونة.

جوجل أندرويد 15 T Mobile

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