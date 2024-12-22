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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

الرئيس السيسي يتابع منظومة الطيران المدني ..ويوجه بـ تطويرها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قسم الأخبار
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- الرئيس السيسي يطلع على  موقف تطوير منظومة الطيران المدني

ـ يتابع برنامج تطوير الطيران المصري
- زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات 

ـ استمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل

ـ تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق خطط التنمية


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسهير عبد الله القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواءً على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو تنمية مهارات الكوادر البشرية، حيث شهد الاجتماع متابعة برنامج تطوير الطيران المصري من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك الدور الذي يمكن أن يقوم به النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية، من خلال تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، بما يعزز الاستثمارات ويسهم في زيادة معدلات التصدير والتبادل التجاري، ومواكبة النمو المستمر في السياحة الوافدة إلى مصر.

ووجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل، بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية، مع العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الطيران مطارات

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