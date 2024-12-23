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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

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إعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

اعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي
اعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي
ولاء خنيزي
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ينتظر الكثير من المواطنين الراغبين في تأدية فريضة الحج هذا العام 1446هـ / 2025م، اعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 والمقرر لها اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، لتأدية مناسك الحج بكل سهولة ويسر، وتبذل الدولة المصرية العديد من الجهود لتيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في أداء الفريضة (الركن الخامس من أركان الإسلام)، حيث وفرت الدولة إمكانية البحث عن نتيجة قرعة الحج السياحي إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي.

الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي وفقًا للقوانين

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي هذا العام 1446هـ / 2025م، وذلك وفقًا لقانون 84 لسنة 2022 وهو القانون المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، ويأتي اعتماد هذه الضوابط والقرارات المنظمة للحج في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على النهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره وتحقيق التميز المستهدف.

كيفية الاستعلام عن نتيجة القرعة ببطاقة الرقم القومي

وفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار لتنظيم الحج، فإن موعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 سيكون اليوم الإثنين 23 ديسمبر ويمكن للمواطنين الاستعلام عن النتيجة من خلال بطاقة الرقم القومي وذلك عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

  • الدخول على بوابة الحج المصرية (البوابة القومية لتيسير الحج والعمرة).
  • ادخال الرقم القومي والتأكد من صحة البيانات الشخصية.
  • ستظهر النتيجة بعد إدخال الرقم القومي سواء بالقبول في الحج أو الرفض.
  • في حالة الفوز في قرعة الحج السياحي، سيتم إرسال كافة التفاصيل الخاصة بالحج من حيث الموعد والتعليمات عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية على الرقم الذي قام الفرد بتسجيله أثناء التقديم على الحج. 

وزارة الصحة تعلن الفئات الممنوعة من السفر للحج

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن الفئات الممنوعة من السفر لأداء مناسك الحج هذا العام وهم:

  • مرضى تليف الرئة.
  • مرضى الفشل الكلوي.
  • مرضى السرطان الذين يحتاجون للعلاج الكيماوي.
  • حالات السمنة المفرطة.
  • الحوامل في الأشهر الأولى من الحمل أو الأشهر الأخير للحمل.
  • المرضى الذين يعانون من الزهايمر والأمراض النفسية.
  • الحالات المتقدمة من أمراض الأوعية الدموية والكلى وأمراض القلب.
  • من يعانوا من الأمراض المعدية مثل السل الرئوي المفتوح.
  • الأطفال أقل من سن 12 عام.
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