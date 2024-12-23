على مقهى شعبى.. محافظ أسوان يلتقى بأهالى قرى إدفو

قدم أهالى قرى الرمادى والغنيمية بمركز كوم إدفو شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يتم تقديمه من خدمات عديدة لهم بتنفيذ مشروعات كبرى وغير مسبوقة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وأيضاً منظومة التأمين الصحى الشامل، ومن أبرزهم محطات مياه الشرب والصرف الصحى والمنطقة الحرفية ، فضلاً عن المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية.

مشيدين بالجولات الميدانية التى يقوم بها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمختلف المراكز والمدن للوقوف على المطالب الجماهيرية وللإستماع للمشاكل والمشكلات من أرض الواقع.

جاء ذلك أثناء اللقاء الذى عقده الدكتور إسماعيل كمال مع بعض أهالى قرى إدفو على أحد المقاهى الشعبية حيث حرص المحافظ على تناول كوباً من الشاى معهم.

وقد أعطى توجيهاته للمسئولين لسرعة تلبيتها ووضع الحلول الفورية لها ، وخاصة فيما يتعلق بقطاعات الصحة والزراعة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً على أننا نستهدف من هذه الجولات تحقيق رضا المواطن الأسوانى، وهو ما يأتى فى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بالرمادى ( الحصايا ) بإدفو ، والمدرجة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتصل تكلفتها التقديرية لنحو 400 مليون جنيه ، بطاقة 10 / 20 ألف م3/ يوم ، وبنسبة تنفيذ 70 %.

وخلال الجولة التى رافقه فيها حسن سيد خليل عضو مجلس النواب ، وعلى البدرى عضو مجلس الشيوخ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً عاطف كامل رئيس المدينة ، والقيادات التنفيذية.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة لتحسين مياه الشرب بمركز إدفو وتوابعها ، ولاسيما أنه يأتي ضمن مشروع متكامل لتنقية مياه الرمادى ، ومقام على مساحة 9876 م2 ، ويتم تنفيذه على مرحلتين حيث جارى العمل بالمرحلة الأولى بتصرف 10 ألاف م3 ، وسيتم إستكمال المرحلة الثانية مستقبلياً لتصل إلى 20 ألف م3 بكافة مشتملاتها.