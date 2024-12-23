قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تستطيع قوة التغلب علينا.. الحرس الثوري الإيراني يكشف طبيعة دعمه للمقاومة
أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب..والحكومة تتمسك بالحبس
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة للشيوخ.. وعودة الانعقاد 5 يناير
وزير الخارجية: نرفض أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال
وزير الإنتاج الحربي: "مصنع 99" أحد القلاع الصناعية فى توفير احتياجات القوات المسلحة
تشريعية النواب ترفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي
الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
الشناوي والسولية.. تطور مفاجئ في أزمة لاعبي الأهلي مع الجماهير الحمراء
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024
رئيس الوزراء يوجه بتذليل التحديات أمام القطاع السياحي لمضاعفة الحركة الوافدة
الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

على مقهى شعبى.. محافظ أسوان يلتقى بأهالى قرى إدفو

جانب من لقاء المحافظ
جانب من لقاء المحافظ
×

قدم أهالى قرى الرمادى والغنيمية بمركز كوم إدفو شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يتم تقديمه من خدمات عديدة لهم بتنفيذ مشروعات كبرى وغير مسبوقة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وأيضاً منظومة التأمين الصحى الشامل، ومن أبرزهم محطات مياه الشرب والصرف الصحى والمنطقة الحرفية ، فضلاً عن المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية. 

مشيدين بالجولات الميدانية التى يقوم بها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمختلف المراكز والمدن للوقوف على المطالب الجماهيرية وللإستماع للمشاكل والمشكلات من أرض الواقع. 

جاء ذلك أثناء اللقاء الذى عقده الدكتور إسماعيل كمال مع بعض أهالى قرى إدفو على أحد المقاهى الشعبية حيث حرص المحافظ على تناول كوباً من الشاى معهم. 

وقد أعطى توجيهاته للمسئولين لسرعة تلبيتها ووضع الحلول الفورية لها ، وخاصة فيما يتعلق بقطاعات الصحة والزراعة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً على أننا نستهدف من هذه الجولات تحقيق رضا المواطن الأسوانى، وهو ما يأتى فى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

فيما تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بالرمادى ( الحصايا ) بإدفو ، والمدرجة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، وتصل تكلفتها التقديرية لنحو 400 مليون جنيه ، بطاقة 10 / 20 ألف م3/ يوم ، وبنسبة تنفيذ 70 %. 

وخلال الجولة التى رافقه فيها حسن سيد خليل عضو مجلس النواب ، وعلى البدرى عضو مجلس الشيوخ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً عاطف كامل رئيس المدينة ، والقيادات التنفيذية. 

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع لما سيحققه من عوائد إيجابية عديدة لتحسين مياه الشرب بمركز إدفو وتوابعها ، ولاسيما أنه يأتي ضمن مشروع متكامل لتنقية مياه الرمادى ، ومقام على مساحة 9876 م2 ، ويتم تنفيذه على مرحلتين حيث جارى العمل بالمرحلة الأولى بتصرف 10 ألاف م3 ، وسيتم إستكمال المرحلة الثانية مستقبلياً لتصل إلى 20 ألف م3 بكافة مشتملاتها. 

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاثار

العثور على كنز أثري في أعماق بحر الإسكندرية.. والداخلية تحبط بيعها| صور

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس

الأهلي

ملايين فى الأرض.. نادي خليجي يصدم الأهلي في صفقة فاشلة

فريق الأهلي للكرة النسائية

حركة مشينة.. حكاية طرد صخرة الأهلي وخناقته مع محكمة بـ الدوري

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع إلى هذا المستوى.. سعر الذهب اليوم الإثنين 23-12-2024

اعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

إعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

بالصور

ضبط 10 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن في بلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

دينا فؤاد تتصدر تريند جوجل .. اِعرف السبب

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

مواليد هذه الأبراج تعاني من كثرة الفلوس في العام الجديد ٢٠٢٥

الابراج
الابراج
الابراج

اعتقادات خاطئة وسوء فهم.. الجراحة قد تسرع انتشار سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد