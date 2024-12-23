مدير المكتب الأممي لمكافحة الإيدز يكشف طرق العدوي وكيفية الوقاية من الفيروس

قال الدكتور وليد عبدالعظيم مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، ان فيروس الايدز يعيش دقائق خارج جسم الانسان، بالإضافة إلى أنه في حال تجلط الدم الخارجي من الشخص المصاب يفقد فعاليته وقدرته علي الانتقال.

واضاف عبدالعظيم خلال ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للإيدز ، أن شروط العدوي بفيروس نقص المناعة وجود جرعة كافية من مسبب الفيروس وطريقة دخوله الي الدم، مشيرا إلي أن الجرعة المعدية هي الجرعة الموجودة في الحدث الواحد.

وأوضح مدير مكتب الأمم المتحدة، أن من ضمن اجراءت نقل العدوي التعرض المهني عن طريق نقل العدوي داخل المنشآت الطبية الصحية عن طريق الوخز بالآلات الحادة.

طرق لاتنقل عدوي الايدز

وأشار إلي أن هناك طرق لا تنقل عدوي فيروس نقص المناعة الايدز ، وهي السعال ، العطس ، التعاملات اليومية الاعتيادية ، الملامسة ، الحمامات العامة.