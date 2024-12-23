أخبار تهمك| تحذير عاجل من الأصاد.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الإثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر:



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4303 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3765 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3227 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 30120 جنيها.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.99 جنيه للبيع و50.86 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو 53.19 جنيه للبيع، و53.04 جنيه للشراء.



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 64.11 جنيه للبيع، و63.92 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.58 جنيه للبيع، و13.54 جنيه للشراء.



سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 165.57 جنيه للبيع، و165.07 جنيه للشراء.



وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا بدأنا فصل الشتاء رسميا، وخلال شهر يناير تنخفض معدلات درجات الحرارة عن هذا، ومن المفترض أنها تقل خلال الأيام القادمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك نشاط للرياح تؤثر على البلاد، وبالتالي تقلل من الإحساس بدرجات الحرارة، موضحا: “على نهاية الأسبوع متوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 17 و18 درجة مئوية، مع نشاط للرياح”.

وتابع: “اليوم تحديدا حتي نهاية الأسبوع هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدي لإضطراب الملاحة البحرية وإرتفاعات أمواج، وهناك اليوم فرص أمطار على السواحل الشمالية، وخلال ساعات الليل بنهاية الأسبوع تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 10 درجات، والتي تعتبر منخفضة بالنسبة للمحافظة”.