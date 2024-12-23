جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال، اعتراض مسيرة انطلقت من اليمن قبل وصولها المجال الجوي الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الاخبارية” في خبر عاجل.



وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون اليمنيون، اليوم الأحد، إفشال هجوم أمريكي بريطاني على اليمن باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري إس ترومان" وعدد من المدمرات التابعة لها.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان له، إنه: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نجحت القوات المسلحة في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على بلدنا، حيث تم استهداف حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان" وعدد من المدمرات التابعة لها بالتزامن مع بدء الهجوم العدواني مساء يوم أمس (السبت) على بلدنا".

