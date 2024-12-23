فتح باب السداد للمواطنين بمنظومة التقنين بالأقصر

أصدر المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، تعليماته إلى السادة رؤساء المراكز والمدن ومنظومة التقنين بشأن ملف التقنين ، حيث إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ ديسمبر الجارى وحتى يوم الخميس ٢ يناير ٢٠٢٥

سيتم فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتثنى لهم دفع أذون السداد "فحص أو معاينة أو كلاهما" ، حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين.

على أن يقوم المواطنين باستلام اذن السداد من منظومة التقنين بديوان عام المحافظة ويعود المواطن بتسليم أصل ايصال البنك لمنظومة التقنين وصوره منه لمجلس المدينة التابع له لإتمام اجراءات التقنين

مع العلم أن مواعيد العمل تبدأ من الثامنة والنصف صباحاً حتى السادسة مساءً وكذلك الجمعة والسبت

علما بأنه بعد تلك الفترة التي تنتهي يوم ٢ يناير ٢٠٢٥ ، سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم استرداد هذة الاراضى وادارجها ضمن الأراضى المستردة على المنظومة ، مع إعتبار الموضوع هام جدا وينفذ بدءا من تاريخه.