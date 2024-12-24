محافظ الأقصر يتفقد مقر مجلس المدينة وقاعة المؤتمرات الدولية

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الاثنين، بجولة تفقدية داخل مدينة الأقصر، برفقة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تفقد خلالها عدد من المنشآت الحكومية والخدمية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار جولاته الميدانية المستمرة.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد مقر مجلس مدينة الأقصر، لمتابعة انتظام وسير العمل داخل الإدارات المختلفة، والاطمئنان على حسن استقبال المواطنين ، كما استمع إلى شرح توضيحي من مديري ومسؤولي الإدارات المختلفة حول طبيعة العمل والمهام المنجزة.

كما تابع المحافظ خلال جولته بمقر مجلس مدينة الأقصر، أعمال منظومة التقنين والأعمال الجارية لتطوير وفتح شوارع منطقة حوض الـ18 بمدينة الأقصر، مشددًا على سرعة إنهاء المهام المطلوب إنجازها، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل سريع وفعال.

كما تفقد محافظ الأقصر خلال الجولة المقر السابق لدار إيواء الشمس المشرقة للبنين المغلق حاليا، وذلك بحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لبحث أنسب الحلول لاستغلال المبنى، بما يحقق الصالح العام.

كما قام المحافظ خلال الجولة التي رافقه خلالها اللواء ضياء ماهر مدير الادارة العامة لمرور الاقصر، بزيارة مقر قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، حيث استمع من مسئولي القاعة إلى شرح عن امكانيات المبنى والاحتياجات الخاصة بالمبنى، وعدد من المقترحات الخاصة بتطويره، كما تفقد المحافظ مقر الحملة الميكانيكية بقاعة المؤتمرات الدولية، موجها بإعداد تقرير شامل عن جميع معدات ومركبات الحملة تتضمن المركبات التي بحاجة إلى أعمال إصلاح ورفع كفاءة لدراسة إمكانية عمل الإصلاحات اللازمة لها.