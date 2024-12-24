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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

ندوة مشتركة لجامعة الأقصر ووزارة البيئة عن مبادرة صحتنا في صحة كوكبنا

ندوة مشتركة لجامعة الأقصر ووزارة البيئة مبادرة صحتنا في صحة كوكبنا"
ندوة مشتركة لجامعة الأقصر ووزارة البيئة مبادرة صحتنا في صحة كوكبنا"
شمس يونس
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نظمت جامعة الأقصر بالتعاون  مع وزارة البيئة مبادرة بعنوان صحتنا في صحة كوكبنا ، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر ، وجاءت المبادرة تفعيلاً للمبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) لطلاب جامعة الأقصر.
وتستهدف المبادرة أهمية تعميق الهوية الوطنية بضرورة الحفاظ علي مجتمعاتنا نظيفة صحية وآمنة متكيفة مع التغيرات المناخية مع التعريف بعدد المحميات الطبيعية في مصر.
وقد بدأت فعاليات المبادرة بكلمة افتتاحية للدكتورة رضا عطا الله منسق التواصل المجتمعي بجامعة الأقصر وتناولت الكلمة الترحيب بالسادة ضيوف مكتب وزارة البيئة والتعريف بالمبادرة وأهدافها ، تلي ذلك كلمة  أ.د.أسامة ابو النصر  عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر ابلغ فيها السادة الحضور تحيات رئيس جامعة الأقصر ، وأكد فيها علي دور الجامعة في نشر الوعي البيئى لدي الطلاب والتعريف بأهمية التكييف مع التغيرات المناخية.

تلي ذلك كلمة د.محمد مصطفى مدير ادارة التخطيط والتدريب والتوعية بمكتب  وزيرة البيئة تناول خلالها التعريف بخطورة التغيرات المناخية علي النظام البيئى والصحة العامة للبشر والحيوان والنبات والكائنات البحرية، اعقبها نقاش مفتوح مع الطلاب وسؤالهم وتلقي الإجابات الصحيحة مع تسليمهم جوائز قيمة،  تتمثل في مجات حرارية ودراجات هوائية

أشرف علي تنفيذ المبادرة د.هناء محمد حامد  مدير الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من مسئولي الإدارة ،وزينب محمد حامد إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر، و نوال محمود محمد إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر.

كما أشرف علي تنفيذ ورشة العمل كل من د. محمد مصطفي مدير ادارة التخطيط والتدريب والتوعية بمكتب وزيرة البيئة ،واسلام عبد المجيد  مدير عام ادارة الجمعيات الاهلية بوزارة البيئة ،وعصام السعداوي  مدير التوعية والاعلام بقطاع شئون الفرع بوزارة البيئة ،ومهندس حموده صالح مدير فرع الاقصر بوزارة البيئة ، ومهندسة نادي هاشم  مدير ادارة الاعلام بوزارة البيئة فرع الأقصر ، والمهندس ابو المجد عامر  مدير ادارة خدمة المواطنين، ود. محمد عبد الغني مدير محمية الدبابية د.محمد عبده نائب مدير محمية الدبابية .

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