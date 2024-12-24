زيادة المصانع المشغلة بالمنطقة الصناعية في البغدادي لـ24 مصنعًا خلال 2024

أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد العمل في المنطقة الصناعية بالبغدادي لعام 2024.



وأوضح مصطفى عبدالحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي، أنه تم تخصيص عدد 184 قطعة أرض بغرض إقامة مصانع من إجمالي عدد 349 قطعة تمثل النشاط الصناعي بالمنطقة.

ـ وصل عدد المستثمرين الذين تم تسليم قطع أراضي لهم بالمنطقة الصناعية بالبغدادي 86 مستثمر.

ـ تم تشغيل عدد 24 مصنعا فعليا تشمل إنتاج مواد غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء.

ـ وصل عدد المصانع في مرحلة قيد التشغيل (تجهيز الماكينات وتركيبها) عدد 24 مصنعا.

ـ وصل عدد المصانع في مرحلة الإنشاء عدد 39 مصنعا.

ـ جاري تنفيذ شبكة كهرباء للمرحلة الثالثة بالمنطقة لتشغيل عدد 15 مصنعا جاهز للتشغيل من إجمالي 45 مصنعا بهذه المرحلة.

ـ تم طرح عدد 20 قطعة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بالمنطقة الصناعية بالبغدادى لإقامة أنشطة غذائية وهندسية ومواد بناء.