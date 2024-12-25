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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-12-2024

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
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شهدت أسعار الذهب، استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-12-2024، داخل محلات الصاغة.

ومع ختام تعاملات أمس الثلاثاء، تراجع سعر المعدن الأصفر بصورة طفيفة لم تتجاوز حاجز الـ 5جنيهات في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  4256 جنيهًا للبيع و4274 جنيهًا للشراء .

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3725 جنيهًا للبيع و3740 جنيهًا للشراء

وبلغ سعر عيار 18 نحو 3194 جنيهًا للبيع و3206 جنيهات للشراء

وسجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 2484 جنيهًا للبيع و2493 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 29.905 ألف جنيه للبيع و29.92 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2611 دولارًا للبيع و2612 دولارًا للشراء.

ارتفاع أول الأسبوع

وارتفع المعدن الأصفر بصورة طفيفة مع مطلع أيام الأسبوع بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن سجلت الأوقية خسارة أسبوعية بلغت نحو 1 %، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وسجلت أسعار الذهب بالبورصة العالمية خسارة أسبوعية بنحو 1 %، لتختتم الأوقية تعاملات الأسبوع عند 2622 دولارًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات الجمعةالماضي.

وشهدت أسعار الذهب بالبورصة العالمية تراجعت عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، حيث أدت تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بخفض أقل لأسعار الفائدة خلال العام المقبل إلى عمليات بيع حادة للذهب، وهبط بسعر الأوقية لمستوى 2580 دولارًا.

و أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ الأربعاء الماضي.

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