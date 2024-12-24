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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مصر الخير تدعم مشروعات تنموية وخدمية داخل دمياط

نائب المحافظ
نائب المحافظ
زينب الزغبي
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عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعا مع ممثل مؤسسة مصر الخير، لبحث سُبل دعم المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة، وجاء الاجتماع بحضور الاستاذ حسن مسلم، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة دمياط والدقهلية، والاستاذ جمال زين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي،  والدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، وسمير الجمل، مدير إدارة دمياط التعليمية، والمهندسة جيهان حسين، مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة، والمهندسة منال سعد على، رئيس قطاع دمياط للابنية التعليمية.  

واطلعت المهندسة شيماء الصديق، على سُبل الدعم المقدمة من المؤسسة للمواطنين الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، وأكدت على أهمية هذه الدعم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

ومن جانبه، وأوضح  حسن مسلم، أن المؤسسة حاليا تسعى لتجهيز المدراس  بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية، وتجهيز الوحدات الصحية بالمعدات اللازمة،  وتسليم أجهزة تعويضية للأصحاب الإعاقات مثل "أطراف صناعية، وكراسي متحركة، وأجهزة سماعية.. وغيرها" وإمكانية تحسين البيئة السكنية مثل "بناء أسقف للمنازل، وتوصيل واصلات مياه"، وتنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي، وتسليم البطاطين على الجمعيات لتوزيع على الأسر، فضلاً عن مساعدة الغارمين، وبالتحديد الصادر ضدهم أحكام قضائية، وتجهيز العرائس.

وأوضح مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بدمياط والدقهلية، استعدادهم لدعم هذا المشروعات التي يحتاجها أبناء المحافظة، مؤكدًا أن المؤسسة لديها العديد من الخبرات في مختلف المجالات، وأنها مستعدة لتقديم الدعم الفني والمادي اللازم لتنفيذ هذا المشروعات.

وأكدت "نائب المحافظ" أهمية هذه المشروعات لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة تعليمية في المدارس محفزة للطلاب، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير خدمات متميزة لجميع المواطنين.

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