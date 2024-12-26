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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار الوادي الجديد..المحافظ يشهد الاحتفال بـ ذوي الهمم .. وتسليم أطراف صناعية للمستفيدين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين
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شهدت محافظة الوادي الجديد عدة اخبار علي مدار أمس  كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالات المحافظة بأبنائها من ذوي الهمم

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الاحتفالات التي نظّمتها مديرية الشباب والرياضة، بحضور الأستاذ بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

حيثُ شارك المحافظ في المسيرة التي بدأت من ميدان الساحة، وشاركهم أجواء الاحتفالات والبهجة وقدّم لهم التهاني، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافّة الخدمات لتمكينهم ودعم قدراتهم الخاصة، كما وجّه بصرف مكافآت مالية دعمًا وتشجيعًا لهم.

يأتي ذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الهمم التي تتزامن مع شهر ديسمبر.

تسليم أطراف صناعية لعدد من المستفيدين

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، تسليم الأطراف الصناعية للمستفيدين بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن جهود دعم ذوي الهمم وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لهم.

وذلك بحضور الأستاذ محمد العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي، والأستاذ عادل آدم المدير التنفيذي للمركز، ومسئولي مؤسسة  "إيدينا مع بعض".

وصرّحت نائب المحافظ أنه تم تسليم 22 طرف صناعي والتنسيق لصيانة 4 أطراف، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومراكز التأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة "أيدينا مع بعض"، وبالتنسيق مع مركز حسن حلمي وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كما التقت نائب المحافظ بالمستفيدين للاطمئنان على سلامتهم العامة، مُوجهة بعقد بروتوكول تعاون بين مؤسسة "إيدينا مع بعض" ومركز حسن حلمي، لتدريب العاملين بالمركز على التأهيل النفسي والحركي للمستفيدين بالأطراف الصناعية بعد تركيبها.

كما شهدت، خلال زيارتها، توقيع عقد مشترك بين المركز والتأمين الصحي بهدف تفعيل خدمات التأمين الصحي للعلاج الطبيعي، ووجهت التضامن الاجتماعي برفع كفاءة حضانة المستقبل لذوي الهمم؛ لبدء تشغيلها والاستفادة من خدماتها.

المركز التكنولوجي المتنقل يجوب قرى واحات الوادي الجديد ضمن فعاليات "بداية" 
 

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، استمرار قيام سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بالخارجة بتقديم الخدمات لأهالي قرى ناصر الثورة بالخارجة، بالإضافة إلى قيام المركز التكنولوجي الثابت بتقديم الخدمات للمواطنين على مدار الأسبوع.

وأكد جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، أن السيارة تستهدف التيسير على المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية في أماكنهم من خلال وضع خطة مرور لكل قرية بتوقيتات محددة، مع التركيز على القرى البعيدة والمترامية الأطراف لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين دون استثناء.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن المركز التكنولوجي المتنقل يشمل تقديم مجموعة واسعة من الخدمات ومنها، التصالح، تراخيص، متحصلات، إشغالات، إعلانات، وتراخيص المحال العامة وغيرها.

وتشجع محافظة الوادي الجديد المواطنين في القرى على الاستفادة من هذه الخدمات المتاحة، والتي تُقدَّم بمكان قريب من مقر إقامتهم، لتخفيف الأعباء وتوفير الوقت والجهد، وتؤكد التزامها بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وسهولة.

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