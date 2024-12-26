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رسميًا.. طريقة التسجيل للحصول على "سيارات المعاقين"
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

رسميًا.. طريقة التسجيل للحصول على "سيارات المعاقين"

رسميًا.. طريقة التسجيل للحصول على "سيارات المعاقين"
رسميًا.. طريقة التسجيل للحصول على "سيارات المعاقين"
ولاء خنيزي
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يهتم عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعرف على طريقة التسجيل وإجراء الكشف الطبي حتى يتمكن من الحصول على سيارة المعاقين (معفاة من الجمارك)، في إطار بعض المزايا التي تقدمها لهم الدولة حتى يستطيعوا شراء السيارة التي يرغبون بها بدون دفع مصاريف جمركية، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي اللازم الذي يؤكد أحقيتهم في الحصول على السيارة.

حجز موعد الكشف الطبي

من خلال هذا الرابط (https://car.smcegy.com/) يستطيع الفرد الراغب في الحصول على سيارة معفاة من الجمارك (مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة) حجز الكشف الطبي واتباع الخطوات الأتية:

  • الضغط على زر حجز موعد للكشف الطبي.
  • كتابة الرقم القومي الخاص بالشخص الراغب في الحصول على سيارة.
  • كتابة الكود الموجود في الصورة.
  • كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة الراغب في الحصول على السيارة.
  • ملء البيانات الشخصية وهي كتابة اسم الشخص وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية والنوع ومدينة السكن والعنوان تفصيليًا ورقم التلفون والوظيفة ونوع الإعاقة والجمرك المطلوب التعامل معه. 
  • بعد ملء الاستمارة والبيانات المطلوبة على الموقع يتم الضغط على حفظ حتى يتم تسجيل الموعد لإجراء الكشف الطبي.

حجز موعد الكشف الطبي للقاصر أو غير مكتمل الأهلية 

أتاح الموقع الالكتروني لحجز الكشف الطبي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إمكانية كتابة البيانات من قبل ولي الأمر أو الوصي في حالة القاصر أو غير مكتمل الأهلية بسبب عذر مرضي، حيث يقوم ولي الأمر أو الوصي بإدخال البينات والتي تتمثل في الرقم القومي والاسم رباعي والصفة، ومن ثم الضغط على حفظ البيانات لتحديد موعد إجراء الكشف الطبي.

الفئات المستهدفة من السيارات معفاة الجمارك

تشمل الفئات المستهدفة من السيارات معفاة الجمارك هم جميع الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة حركية أو ذهنية أو حسية) والتي تؤثر على قدرتهم الحركية أو الإدراكية، ولكن يجب الحصول على شهادات رسمية من القومسيون الطبي موثق بها الإعاقة.

مزايا السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

  • السيارة معفاة من الضرائب والجمارك، لذلك فسعرها أقل من أسعار السيارات المتاحة بالأسواق المصرية.
  • تتيح الدولة المصرية تسهيلات في الحصول على التأمين للسيارة.
  • إمكانية إجراء تعديل على السيارة بما يتناسب مع الشخص وحسب احتياجاته الخاصة حتى توفر له القيادة براحة وأمان.
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