محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات لرؤساء القرى بمركزي أرمنت والقرنة

أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركزي القرنة وأرمنت.

يأتى ذلك في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافأة المتميزين والدفع بدماء جديدة لتحسين الأداء الإداري بمحافظة الأقصر.



وتضمنت حركة التنقلات نقل كل من النوبي محمد حجاجي رئيس قرية البعيرات وتكليفه قائم بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنه، ونقل سيد محمود الراوي مدير شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنه وتكليفه بالعمل رئيسا لقرية البعيرات.



وفي مركز أرمنت، تم نقل كلا من إبراهيم محمد عمر رئيس قرية المحاميد، ومنتصر أحمد جعفر رئيس قرية الرزيقات، للعمل بديوان عام المحافظة، ونقل عبد الناصر سعدي السايح رئيس قرية قرية الرياينة، للعمل بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وشيماء عبد التواب الطاهر مدير وحدة المتغيرات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، تم نقلها للعمل رئيسا لقرية الرزيقات.



كما تضمنت الحركة، نقل السيد جاد أحمد ضاحي سكرتير قرية الرزيقات للعمل رئيسا لقرية المحاميد، ونقل دوشي أحمد محمد نصير سكرتير قرية الرياينة للعمل رئيسا لقرية الرياينة، ونقل محمد عبدالله محمود عضو وحدة المتغيرات المكانية، للعمل مديرا لوحدة المتغيرات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت.



ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن القرارات جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء القرى والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، لافتا إلى أن حركة التنقلات تأتي في إطار توجهات الدولة ، التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى، وكذلك محاسبة المقصرين، وأشار محافظ الأقصر إلي أن الحركة تستهدف تصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة .