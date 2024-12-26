مجلس جامعة طيبة التكنولوجية يوافق على إنشاء برنامج تكنولوجيا المعلومات

ترأس الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر ، الاجتماع الدوري رقم 20 لمجلس الجامعة، بحضور السادة أعضاء المجلس.

وافق المجلس، على فتح برنامج تكنولوجيا المعلومات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة للعام الجامعي المقبل 2025/2026م. استجابةً للطلب المتزايد على الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وحرصاً من الجامعة على تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في سوق العمل الرقمي.

كما اعتمد المجلس جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير للعام الجامعي الحالي 2024/2025م، وذلك لكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، مما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة وشفافية.

وفي إطار حرص الجامعة على التخطيط المستقبلي، وافق المجلس على مقترح الموازنة الخاصة بجامعة طيبة التكنولوجية للعام الجامعي 2025/2026م، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ برامجها ومشاريعها.