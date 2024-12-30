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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أوقاف أسوان تنظم ندوات عن الشائعات وتأثيرها على المجتمع

انشطة الاوقاف باسوان
انشطة الاوقاف باسوان
محمد عبد الفتاح
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عقدت إدارة أوقاف أبو سمبل التابعة لمديرية أوقاف أسوان ندوة هامة بعنوان "التصدي للشائعات وتأثيرها على المجتمع".

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار الجهود المشتركة بين مديرية أوقاف أسوان ومجمع إعلام أبو سمبل السياحية لمواجهة الظواهر السلبية التي تهدد استقرار المجتمع وتوعية الأفراد بمخاطر الشائعات.

وعقدت الندوة بإشراف فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير مديرية أوقاف أسوان ، فيما أدار الندوة محاضرا فضيلة الشيخ محمود عبدالعال علي أحمد، مدير إدارة أوقاف أبو سمبل السياحية وذلك بمسجد بدر.

وخلال الندوة شدد فضيلته على أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، مشيرًا إلى الأثر السلبي الذي يمكن أن تحدثه الشائعات في نشر الفتن وزعزعة الثقة بين الأفراد.

وحظيت الندوة بإشادة الحاضرين الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل إدارة الأوقاف ومجمع الإعلام في تناول قضايا مجتمعية هامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في مواجهة التحديات.

وتواصل مديرية أوقاف أسوان برعاية فضيلة الشيخ سمير محمد خليل مدير المديرية تنظيم فعاليات المسابقة المحلية للقرآن الكريم

وذلك من خلال لجنة الاختيار فضيلة الدكتور محمود عبدالرحيم مدير شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ محمد محمود الرفاعي رئيس قسم شؤون القرآن الكريم. 

بينما تشهد مقارئ الجمهور التى تقوم بتنظيمها مديرية الأوقاف بأسوان داخل المساجد إقبالًا مميزًا حيث تم تلاوة آيات من القرآن الكريم وسط أجواء إيمانية حيث يأتى هذا النشاط ضمن الجهود المستمرة لوزارة الاوقاف فى نشر الوعى الدينى وتشجيع التدبر فى آيات الله.

من جانبه أشاد الشيخ محمود الرفاعى رئيس قسم شؤون القرآن بالمديرية بحرص الائمة على أداء مقارئ الجمهور، وحرص الرواد على الاستفادة من هذه اللقاءات القرآنية حيث أن مثل هذه الأنشطة تسهم فى بناء مجتمع متماسك ومتمسك بالقيم الإسلامية.

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