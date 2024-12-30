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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أسوان الأزهرية تكرم الأطفال المشاركين فى مسابقة المنشد الصغير

منطقة أسوان الازهرية
منطقة أسوان الازهرية
محمد عبد الفتاح
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كرم فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ووفاء يوسف، مدير إدارة رياض الأطفال، الأطفال المشاركين فى مسابقة “ المنشد الصغير” .

كما تم تكريم الدكتوره هبه جمال، لفوزها بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة «المعلمة القدوة» بحضور فضيلة الشيخ محمد الأحسن، مدير شئون القرآن الكريم، وفضيلة الشيخ مصطفى عبدالجليل، مدير التعليم الإعدادي، والدكتور أحمد إسماعيل، مدير الكمبيوتر التعليمي.

 التقى فضيلة الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية طلاب معهد البعوث الإسلامية بنين، فى بيت شباب الأزهر بأسوان، وذلك في إطار زيارتهم السياحية للتعرف على معالم مدينة أسوان والآثار الفرعونية المصرية.

وأكد رئيس منطقة أسوان الأزهرية حرصه على لقاء الطلاب للترحاب بهم فى أسوان، والاطمئنان على توافر سبل الراحة لهم ببيت الشباب، متمنياً لهم الاستمتاع برحلتهم فى زيارتهم لمعالم أسوان الأثرية، والتعرف على الحضارة المصرية، مشيدا  بحرصهم على الالتحاق بالتعليم الأزهري والتزود من علومه، ليكونوا خير سفراء له فى بلدانهم. 

من جانبهم أعرب الطلاب عن بالغ سعادتهم لما شاهدوه من مناظر طبيعية، وآثار فرعونية خلال تواجدهم بأسوان، وكذلك لما لمسوه من حسن استقبال وضيافة وترحاب بهم من أهل المحافظة، مقدمين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على اهتمامه ورعايته لهم، وحرصه على تقديم أفضل الخدمات لطلاب الأزهر الوافدين من جميع أنحاء العالم.

فيما تفقد الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية سير العملية التعليمية بمعهدى إدفو الابتدائى ، وفتيات إدفو الإعدادى الثانوى.  

واطمأن رئيس منطقة أسوان الأزهرية على انتظام الدراسة، والتأكيد على المشاركة فى المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، ومبادرات قطاع المعاهد الأزهرية.        

كما تابع لجان اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم والمنعقدة بمعهد فتيات إدفو الإعدادى الثانوى. 

شارك فضيلة الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية فى الندوة التي أقيمت بمركز شباب المدينة بأسوان تحت عنوان " الصحة الإنجابية ورعاية الأطفال والرضع"، وذلك بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ووزارة الشباب والرياضة.

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