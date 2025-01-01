محافظ جنوب سيناء يستعرض ملامح أجواء الاحتفال واستعدادات المحافظة

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه كان هناك إحتفالات كبيرة أمس بالمحافظة، وشرم الشيخ بدأتها منذ أكثر من شهر بإضاءة الأضواء والزينات، إلى جانب نظافة المدينة وإستعدادات غرف الإسعاف والعمليات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك الإحتفالات مستمرة حتي الآن، حرصا المحافظة على الإحتفال مع كل الفئات والطوائف، موضحا: “الأقبال كان كبيرا جدا”.

وتابع: “أمس كان فى رحلة على باخرة 18 دور عليها 2500 سائح، وبها ألفين غرفة أتت من السعودية، ورحبنا بهم وقدمنا لهم البلد وقضوا الإحتفال معنا”.