«صحة شمال سيناء» تطلق قافلة طبية مجانية لمدة يومين بقرية الروضة.. اليوم

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن إطلاق إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، قافلة بداية الطبية المجانية للكشف وتقديم العلاج لأهالي قرية الروضة مركز بئر العبد اعتبار من اليوم الأربعاء.

وتأتي القافلة التي تستمر على مدى يومين في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقرب من أماكن سكنهم.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حسانين منسق القوافل العلاجية أن القافلة تضم التخصصات الطبية التالية: الجراحة العامة - أمراض الباطنة - طب الأطفال - النساء والولادة - والجلدية - والعظام.

وأشار إلى استمرار انطلاق القوافل الطبية المجانية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج والفحوصات والتحاليل الطبية للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة.