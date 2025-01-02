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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك مواصفاته

فيفو
فيفو
لمياء الياسين
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تستعد شركة Vivo لإطلاق علامة تجارية فرعية جديدة تسمى Jovi، تستهدف سوق الهواتف الذكية منخفضة التكلفة. و قد كشفت الشركة عن تفاصيل حول الهاتف الجديد المحتمل تحت هذه العلامة التجارية الفرعية، وربما يُسمى Jovi Y39 5G.

وفقا لموقع gizmochina قد ظهر هاتف Vivo يحمل رقم الطراز V2444A على Geekbench، مما يشير إلى مواصفاته وتُظهر القائمة أن الهاتف مدعوم بمعالج ثماني النواة بسرعة قصوى تبلغ 2.21 جيجاهرتز و وحدة معالجة الرسومات المدرجة هي Adreno 613، مما يشير إلى أن الجهاز قد يتميز بشريحة Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. يدعم هذا المعالج  الأتصال بشبكة 5G، مما يجعله خيارًا جذابًا للمشترين المهتمين بالميزانية .

ويعمل هاتف  Jovi Y39 5G بنظام التشغيل أندرويد 15، مما يشير إلى أنه سيأتي مع أحدث التحسينات البرمجية. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول الأجهزة حتى الآن.
تشير التسريبات إلى أن هاتف Vivo V2444A قد يظهر لأول مرة باسم Jovi Y39 5G و لم تعلن شركة Vivo رسميًا عن العلامة التجارية الفرعية Jovi أو خططها. تشير التقارير إلى أن أجهزة Jovi قد يتم إطلاقها في البداية في الصين وتظل حصرية للسوق لبضعة أشهر. إذا نجحت، فقد تتوسع العلامة التجارية إلى مناطق أخرى. ومع ذلك، قد تلغي Vivo أيضًا أو تؤجل سلسلة الهواتف الجديدة بالكامل.

في حين لا تزال التفاصيل غير واضحة، يبدو أن جوفي يمثل خطوة من جانب فيفو لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية بأسعار معقولة. قد تلبي العلامة التجارية الفرعية احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن خيارات صديقة للميزانية مع ميزات حديثة مثل اتصال 5G.

إذا كان هاتف Jovi Y39 5G حقيقيًا، فقد يمهد الطريق لشركة Vivo للاستفادة من الطلب المتزايد على أجهزة 5G بأسعار معقولة. ومع ذلك، حتى تعلن Vivo رسميًا، يجب التعامل مع هذه الشائعات بحذر.

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