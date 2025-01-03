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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

تيليجرام يطرح ميزة جديدة لمكافحة عمليات الاحتيال.. تعرف عليها

تيليجرام
تيليجرام
شيماء عبد المنعم
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أعلنت منصة تيليجرام Telegram، مؤخرا عن إطلاق نظام جديد للتحقق من الحسابات عبر أطراف ثالثة، وذلك في تحديثها الأخير للتطبيق.

تيليجرام تطرح التحقق من حساب الطرف الثالث والمرشحات

وفقا لما نشرته على مدونتها الرسمية. يهدف هذا النظام إلى تمكين الشخصيات العامة والشركات التي تمتلك توثيقا معتمدا من تيليجرام، من التحقق من الحسابات الأخرى المرتبطة بها.

وأوضحت تيليجرام أن هذا النظام اللامركزي الجديد سيسهل التحقق الإضافي لمكافحة الاحتيال وتقليل المعلومات المضللة، مما يقدم حلاً مبتكرًا يضع معيارًا جديدًا للأمان على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن أجل الحصول على صلاحية التحقق من الحسابات الأخرى، يتوجب على الأفراد أو المجموعات الراغبة في ذلك أن يمتلكوا روبوتا رسميا موثقا من تيليجرام، يتيح لهم بعد ذلك التقدم ليصبحوا جهات تحقق خارجية، شرط أن يحمل الشعار الخاص بالجهة على جانب أسماء الحسابات التي يقومون بالتحقق منها.

وأكدت تيليجرام أن هذا النوع من التحقق "منفصل تماما" عن نظام التحقق الداخلي الخاص بها، وإلى جانب نظام التحقق الجديد، طرحت تيليجرام أيضا مجموعة من الميزات الجديدة، تشمل فلاتر بحث متقدمة لتصفية النتائج حسب الدردشات الخاصة أو المجموعات أو القنوات، بالإضافة إلى رموز تعبيرية مخصصة لأسماء المجلدات، وردود فعل حديثة على الرسائل الخدمية.

جدير بالذكر أن أي حساب يتم التحقق منه عبر هذا النظام سيظهر بجانبه الشعار الخاص بالجهة، وستحتوي صفحة ملفه الشخصي على شرح مفصل لحالة التحقق ومعناها.
 

ويشار إلى أن تيليجرام طرحت مؤخرا تحديثا جديدا لوظيفة الفيديو في التطبيق، حيث سيتمكن المستخدمون من تحديد الجودة التي يريدون مشاهدة مقاطع الفيديو بها، بالإضافة إلى تمكين وضع PiP وضبط سرعة التشغيل.

وتشير الشركة إلى أن التحديث الجديد سيجلب بعض التغييرات الكبيرة في كيفية إرسال واستقبال مقاطع الفيديو، ويتمثل التغيير الكبير الأول في خيار جديد لتحديد جودة مشاهدة الوسائط يدويا.

وذكرت تيليجرام أن هذه الميزة متاحة فقط للمستخدمين في القنوات التي تضم "آلاف المشتركين". وبدلا من التعيين الافتراضي على إصدار مضغوط، يمكن للمستخدمين اختيار مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل.

تيليجرام Telegram تطبيق تيليجرام نظام جديد صلاحية التحقق

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