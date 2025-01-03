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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

أخبار التوك شو| تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. مفتي الجمهورية يتحدث عن مكانة السيدة مريم في القرآن

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري
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تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مفتي الجمهورية يتحدث عن مكانة السيدة مريم في القرآن الكريم |فيديو

تحدث نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن مكانة السيدة مريم في القرآن الكريم ، قائلاً " في الحديث عن السيدة مريم ابنة عمران فعندما تلقي النظرة في القرآن الكريم.

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه.

مفتي الجمهورية: رحلة العائلة المقدسة تشريف لأرض مصر ودعوة للتسامح

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر كانت تشريفًا إلهيًا للأرض التي مرت بها.

الاحتلال يأمر سكان عدد من الأحياء بمنطقة البريج في غزة بالإخلاء فورا

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أمر جيش الاحتلال سكان عدد من الأحياء بمنطقة البريج في قطاع غزة بالإخلاء فورا.

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية يكشف أسرار متلازمة فاكسيس

قال  الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مرض متلازمة فاكسيس ليست وباء وليست شيء جديد وأنها وصفت منذ 2020، ولا يوجد علاج معين له ولكن يتم علاج الأعراض.

اللحوم بـ275 جنيها.. تخفيضات غير مسبوقة في أسواق اليوم الواحد

كشف ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة، عن تفاصيل خطة التوسع في أسواق اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد نموذجًا حضاريًا يهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

العمليات العسكرية في سوريا: حملة تمشيط بأحياء العباسية والسبيل والزهراء

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عن حملة تمشيط في أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

تحذيرات عاجلة.. حالة الطقس من اليوم ولمدة 7 أيام قادمة | فيديو

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة المحافظات والمدن المصرية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 3-1-2025|فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الجمعة 3-1-2025

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