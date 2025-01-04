تعديل رقمي لسيارة لكزس LX 700h 2025 بمظهر مميز | صور

حصلت السيارة لكزس LX 700h 2025 على تعديل رقمي مميز، عبارة عن فكرة مطروحة من أحد أعضاء النقابة الخيالية لمنشئي محتوى السيارات الرقمية.

انشرت صور التعديل عبر منصة انستجرام، متمثلة في إضافة حزمة من التعديلات الفريدة للسيارة اليابانية، والتي تم الكشف عنها رسميًا في أكتوبر الماضي من العام 2024.

لكزس LX 700h 2025

تصميم مميز لسيارة لكزس LX 700h 2025

تميز التصميم التخيلي للسيارة لكزس LX 700h 2025 بمظهر يعزز من الطابع الرياضي، عن فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع طلاء خارجي كربوني لامع، بالاضافة إلى غطاء للمحرك معاد تصميمة، ودعامة سفلية ناحية الصادم الأمامي.

لكزس LX 700h 2025

وحصلت السيارة لكزس LX 700h 2025 المعدلة رقميًا على جنوط باللون الاسود ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، مدعوم بإطارات عريضة، وزيادات أعلى منطقة العجلات تزيد من مفهومها العضلي، بالاضافة إلى سبويلر رياضي يزين الجزء العلوي من الزجاج الخلفي، ومقصورة داخلية باللون الفيروزي.

لكزس LX 700h 2025

القدرات الفنية لسيارة لكزس LX 700h 2025

تعتمد السيارة لكزس LX 700h 2025 تعمد فنيًا على محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3400 سي سي "توين تيربو"، قادر على انتاج 409 حصانا، ودعم من محرك كهربائي بقوة إجمالية 457 حصانا، مع تقنية الجر الرباعي، وناقل سرعات 10 غيار أوتوماتيك.

يذكر أن سعر السيارة لكزس LX 2025 يبدأ عالميًا من 107 ألف دولار، وصولاً إلى 115 ألف دولار أمريكي للفئة LX 700h.