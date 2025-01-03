ندب المعمل الجنائي لفحص أسباب نشوب حريق بمصنع كرتون بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بمصنع بقرية بلقس بقليوب لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من إخماد حريق هائل داخل مصنع كرتون بقرية بلقس التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من العقيد عمرو سالم مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق هائل داخل مصنع كرتون بقرية بلقس بدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف العميد نبيل غيث وكيل إدارة الحماية المدنية وتم الدفع ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.