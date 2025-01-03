فريق عالمي يراقب موقف محمد صلاح وسط تعثر مفاوضات التجديد مع ليفربول

كشف تقرير صحفي فرنسي عن تحركات جادة من وكلاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، لإبقاء أبواب الانتقال مفتوحة أمام باريس سان جيرمان.

وأوضحت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية اليوم الجمعة، أن وكلاء صلاح على اتصال مستمر مع إدارة النادي الباريسي، الذي يبدي اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب في حال رحيله عن الريدز.

وأضاف التقرير أن إدارة باريس سان جيرمان تتابع عن كثب وضع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأمور بشأن مستقبله.

وأشارت الشبكة إلى أن صلاح يعطي الأولوية في الوقت الحالي لتمديد عقده مع ليفربول، والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وكان صلاح قد صرح في أكثر من مقابلة صحفية مؤخراً، بأن مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول لم تحقق أي تقدم يذكر، ما يفتح الباب أمام احتمالية رحيله بنهاية الموسم.

ووفقًا لتقارير سابقة، يحصل صلاح حاليًا على راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني (حوالي 482 ألف يورو)، بموجب عقده الحالي مع النادي الإنجليزي.

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي، وساهم منذ ذلك الحين في تحقيق العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.