أحداث متنوعة فى أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق 3/1/2025 فعاليات وأنشطة متنوعة.

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال تركيب المواتير والطلمبات الجديدة برافع المحمودية للعمل على إنتظام تشغيل الرافع لضخ مياه الشرب للعمارات السكنية وإنهاء مشكلة عدم إنتظام وصول المياه إلى منطقة المحمودية خلال الأيام الماضية، وأثناء جولته برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ وهو الذى يأتى تأكيداً لإنهاء مشكلة عدم إنتظام مياه الشرب بحى المحمودية.

محافظ أسوان يتفقد أعمال تركيب المواتير والطلمبات برافع المحمودية

فيما افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سوق اليوم الواحد ، والمقام بمنطقة الطابية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق وبتخفيضات تصل لأكثر من 30 %، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم، وأيضاً الدواجن الطازجة والبقوليات والخضروات والفاكهة، ومختلف متطلبات البقالة ، فضلاً عن معرض منتجات مركز التدريب الحرفى للمعاقين.

بتخفيضات 30%.. محافظ أسوان يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الطابية

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوانعلى حرصه للتواجد بين المواطنين بمختلف المدن والمراكز للإستماع والوقوف على مشاكلهم ومطالبهم وإحتياجاتهم الجماهيرية .

محافظ أسوان: حريصون على التواجد بين المواطنين لتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ميدانياً الجهود الجارية للانتهاء من تفريغ جيوب الهواء من المحابس الرابطة بخزان المحمودية، والتى كانت السبب الرئيسى لحدوث مشكلة عدم انتظام وصول المياه فى بعض مناطق مدينة أسوان ، وهذا يتكامل مع تنفيذ الحل الدائم بتركيب محبس هواء جديد ضمن الخطة العاجلة لرفع كفاءة خزان المحمودية.

محافظ أسوان يتابع جهود الأطقم الفنية لتفريغ جيوب الهواء بخزان المحمودية

قامت مجموعة من أعضاء برنامج إدارة مياه الشرب فى صعيد مصر بالتعاون مع المنحة السويسرية وشركة مياه الشرب بأسوان بزيارة للمركز الثقافى الأفريقى استكمالا للزيارات المتتالية للوفود المختلفة التى يستقبلها المركز.

للاستماع لمكونات المركز ورسالته.. "الثقافى الأفريقى بأسوان" يستقبل وفودًا مختلفة