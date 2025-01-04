تعرف على كيفية التقديم لمسابقة"دورى أبطال نجوم المدارس للألعاب الإلكترونيةSSGL"بتعليم أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، ممثلة فى مركز التطوير التكنولوجى، عن أن آخر موعد للاشتراك فى المرحلة الثانية من مسابقة "دورى أبطال نجوم المدارس للألعاب الإلكترونية SSGL"، هو الأربعاء الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٥، وتبدء تصفيات المرحلة الثانية السبت الموافق ٢٥ يناير الجارى.

وجدير بالذكر أن تصفيات المرحلة الأولى أسفرت عن فوز الطلاب الآتى أسمائهم على مستوى المديرية وهم معاذ محمد شوقي شاكر بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة محمد مكاوى يعقوب الرسمية لغات ، وعبد الكريم محمود مسعود عبيد الله بالصف الأول الثانوى بمدرسة أسوان الجديدة الثانوية المشتركة ، وكريم ابوالوفا محمد ابوالوفا بالصف الأول الإعدادى بمدرسة النيل المصرية الدولية ، وشادى ولاء سامح كنز بالصف الثاني الثانوى بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية ، وآدهم احمد عبد العليم طه بالصف الثانى الثانوى بمجمع مدارس العروبة المشترك ، ويستعدون هؤلاء الطلاب للمشاركة فى تصفيات الجمهورية التى سيتم تنظيمها فى فبراير ٢٠٢٥.

يذكر أن هذه المسابقة هي أول بطولة من نوعها في مجال الألعاب الإلكترونية، يتم تنظيمها فى إطار التعاون بين شركة BME وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، ويمكن لجميع الطلاب المشاركة من سن ١٢ إلى ١٨ عام، والألعاب التنافسية في البطولة هى ( League of legends - Fortnite - Valorant - Fc25 - Chess)

ويتم تكريم الفائزين على مستوى الجمهورية بجوائز مالية قيمتها خمسمائة ألف جنیه مصري" "٥٠٠.٠٠٠"؛ موزعة على الألعاب الخمس بمقدار مائة ألف جنیه " ١٠٠.٠٠٠ " لكل لعبة، موزعين على عشرة فائزین كالتالي:

المركز الأول : ٢٥.٠٠٠ جنیه

المركز الثاني : ٢٠.٠٠٠ جنیه

المركز الثالث : ١٥.٠٠٠ جنیه

المركز الرابع : ١٠.٠٠٠ جنیه

من المركز الخامس إلى المركز العاشر : ٥.٠٠٠ جنیه.

منسق البطولة بمحافظة أسوان الأستاذة الهام ابوالحسن، تحت إشراف توفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى.

ويتم التقديم على الرابط التالى :

Play games and win prizes | SSGL