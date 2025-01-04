رنا سماحة تعلن انفصالها عن زوجها رسميا

نشرت الفنانة رنا سماحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تعلن فيه انفصالها عن زوجها بشكل رسمى.

وقالت رنا سماحة: “اللهم لك الحمد.. تم الانفصال رسميا بينى وبين أبو ابنى متمنية له التوفيق فى حياته القادمة”.

وأضافت رنا سماحة: “وشكرا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومى المحامى”.

انفصال رنا سماحة

علم “صدى البلد” أن الفنانة رنا سماحة انفصلت عن زوجها الملحن سامر أبو طالب منذ 4 أشهر .

كما علم “صدى البلد” أن الفنانة رفعت قضية خلع على زوجها؛ من أجل الطلاق، ثم قامت بإلغاء متابعته عبر موقع التواصل “إنستجرام”.

سامر أبوطالب: زوجتي صوتها عالٍ جدا وعرفت أنه وراثة

وكان الثنائي رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب، كشفا عن أبرز الصفات التى تزعج كل منهما فى الآخر، خلال استضافتهما في برنامج “البيه والهانم” تقديم الإعلامية نورين شحاتة، وممدوح الشناوي، الذى يعرض على قناة “القاهرة والناس”.

وقال “أبو طالب”، إن أكثر شيء يزعجه في زوجته رنا سماحة العصبية، والصوت المرتفع دائمًا دون سبب.

سامر أبو طالب، معلقًا: “رنا صوتها عالي أوي، ولكني قعدت قاعدة عائلية عندهم في البيت واكتشفت إن أبوها وأمها واخواتها نفس الحكاية وهي ملاك بالنسبة لهم فمابقتش أتضايق وعرفت إنها وراثة”.

لترد رنا سماحة مازحة: “عائلة سامر هاديين أوي وساعات لما بروح عندهم بزهق، لكن إحنا في البيت الناس بتسمع صوتنا لو اتجمعنا”.

وأعربت الفنانة رنا سماحة عن سعادتها البالغة لمشاركة أحدث أعمالها المسرحية “العيال فهمت” ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.

وقالت رنا سماحة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنها لأول مرة تنافس بعمل في المهرجان القومي للمسرح، وهذا يرجع للنجاح الكبير الذي حققته المسرحية منذ انطلاقة عرضها.

وأضافت رنا سماحة أن مسرحية "العيال فهمت" شهدت انتشارًا واسعًا وإقبالاً جماهيريًا كبيرًا حتى آخر ليالي العرض، حيث يستعدون لإجراء بروفات تقديمها ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، والعرض سيكون يومي 12 و13 أغسطس 2024.

تفاصيل مسرحية “العيال فهمت”

وتدور أحداث مسرحية "العيال فهمت" حول كابتن طيار توفيت زوجته ولديه منها 8 أولاد، ويعيش معهم شخص أمين عليهم ويربيهم في غيابه، وخاصة أنهم لديهم احتياجات كثيرة.

ومع الوقت يكتشف الأب أن هذا الشخص لا يستطيع تحمل مسئولية تربية الأولاد، ولا يمكنه التعامل مع طلباتهم، ثم تتفاقم الأحداث.

شخصية رنا سماحة في "العيال فهمت"

وتجسد رنا سماحة نفس الشخصية التي قدمتها الفنانة جولي أندروز في الفيلم العالمي "The Sound of Music"، ونفس الشخصية قدمتها أيضًا الفنانة صفاء أبو السعود في مسرحية "موسيقى في الحي الشرقي" عام 1971، ولكن بطريقة غنائية.