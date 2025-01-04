قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع: قدرة القوات المسلحة تردع كل التهديدات المحيطة بمصر
وزير التعليم : حل العجز فى الإداريين وتوفير عمال الأمن والنظافة بالمدارس
6 علامات على الولادة الطبيعية .. تعرفي عليها
وزير قطاع الأعمال: إنشاء فنادق 3 نجوم بالمحافظات وإحياء فروع شركات التجارة العريقة
مشرفي مواقع ومهندسين .. وظائف شاغرة في مصر للطيران| تفاصيل
الأرصاد: استقرار نسبي نهارًا وبرودة شديدة ليلًا مع فرص أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير حي بالكامل في شمال غزة
التعايش الرقمي.. رئيس هيئة تعليم الكبار يكشف رؤية جديدة لمحو الأمية
خبر سار من الأرصاد للمواطنين.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك
6 شهور ويغادر ليفربول.. محمد صلاح يثير قلق جماهير الريدز
نشر آلاف من القوات البريطانية في أوروبا .. ما السبب؟
حقيقة توقيع أكرم توفيق لنادي الشمال القطري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

حكم أكل اللحوم والكبدة المستوردة.. دار الإفتاء: حلال بشروط

حكم أكل االكبدة المستوردة
حكم أكل االكبدة المستوردة
عبد الرحمن محمد
×

أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أكل الكبدة المستوردة ليس محرمًا، موضحًا أن هناك رقابة صارمة من الدولة على اللحوم المستوردة لضمان صلاحيتها ومطابقتها للشروط الشرعية والصحية.

وفي إجابته عن سؤال ورد لدار الإفتاء بشأن الكبدة المستوردة وطريقة ذبحها، أوضح عبد السميع أن الدولة تلزم المستوردين بضمان أن النحر يتم في المجازر بطريقة شرعية وصحيحة.

 وقال إن الأجهزة المختصة تراقب اللحوم المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات البيطرية التي تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف عبد السميع، في مقطع فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، أنه بناءً على هذه الرقابة، لا يُحرم أكل الكبدة المستوردة أو اللحوم المستوردة عمومًا، إلا إذا ثبت فسادها أو ذبحها بطريقة مخالفة للشريعة الإسلامية.

حكم أكل اللحوم المستوردة من بلاد غير المسلمين

في سياق متصل، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا آخر يتعلق بجواز أكل اللحوم المستوردة من بلاد غير المسلمين.

 وردت أمانة الفتوى بالدار أن ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى) تعتبر حلالًا ما لم يتأكد أن الذبح تم بطريقة غير شرعية، أو أن الذابح ليس من أهل الكتاب، أو أن الحيوان من النوع المحرم أكله في الشريعة الإسلامية.

وأكدت الفتوى أن الأصل في طعام أهل الكتاب الإباحة، كما جاء في القرآن الكريم، إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن الذبح تم بطرق تخالف الشريعة مثل الصعق الكهربائي أو الخنق، أو أن الذابح ليس كتابيًا.

 علي جمعة يوضح حكم اللحوم المستوردة من الغرب

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب تحل للمسلمين بيعًا وشراءً وأكلًا، طالما لم يتأكد أنها ذُبحت بطريقة غير شرعية. 

وأضاف أن الأصل في طعام أهل الكتاب الإباحة، ويجوز للمسلم أن يُسمِّي الله عند الأكل ويأكل ما لم يتبين أن الـذبـ ح تم بوسائل محرمة أو بواسطة أشخاص لا يتبعون الديانات السماوية.

شروط دار الإفتاء لجواز أكل اللحوم المستوردة

أوضحت دار الإفتاء  شروط التزكية الشرعية التي تجعل الذبيحة حلالًا للمسلم، وهي:

1. أن يكون الحيوان من النوع المأكول في الشريعة مثل الإبل، البقر، الأغنام، والدواجن.


2. أن يتم ذبح الحيوان أو نحره أو عقره بإحدى الطرق الشرعية، وأي طريقة أخرى تجعل لحمه "ميتة" محرم أكلها.


3. أن يكون الذابح مسلمًا أو من أهل الكتاب (يهود أو نصارى)، مع استبعاد الذبائح التي يقوم بها المرتدون أو الوثنيون أو الملحدون أو المجوس.

وشددت دار الإفتاء على أن اللحوم التي تأتي من شركات تستخدم طرقًا غير شرعية في الذبح، مثل الصعق الكهربائي أو الخنق، تُعتبر ميتة ولا يجوز للمسلم أكلها.


وأكدت دار الإفتاء  أن الكبدة واللحوم المستوردة حلال شرعًا إذا توافرت الشروط الشرعية للصلاحية والذبح.

 وأهابت بالمستهلكين التحقق من مصدر اللحوم والتأكد من مطابقتها للشروط الشرعية والصحية قبل تناولها، لضمان اتباع تعاليم الدين الإسلامي والحفاظ على الصحة العامة.

علي جمعة دار الإفتاء اللحوم المستوردة الكبدة المستوردة حكم أكل اللحوم والكبدة المستوردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنوك

أعلى أسعار فائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية خلال 2025

أسعار الذهب

الجرام بـ 3222 جنيها.. انخفاض أسعار الذهب | رقم غير متوقع لعيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

10 تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة

سعر الدولار

رسميا الآن بعد التراجع.. سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 4-1-2025

السولية

لازم يمشي| عمرو السولية بمرمى النيران.. ماذا فعل أمام شباب بلوزداد؟

احمد حسن

تعليق مثير من أحمد حسن على خسارة الأهلي أمام بلوزداد

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم 4-1-2025

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن .. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم السبت 4 يناير

ترشيحاتنا

حكم أكل االكبدة المستوردة

حكم أكل اللحوم والكبدة المستوردة.. دار الإفتاء: حلال بشروط

ذكر الله

هل أردد الأذكار أم أقرأ القرآن.. أيهما أفضل؟

الأطراف الصناعية

كيفية الطهارة بالأطراف الصناعية.. الإفتاء توضح

بالصور

لماذا يجب التوقف عن تناول الطعام بعد المغرب؟

مخاطر تناول الطعام بعد المغرب
مخاطر تناول الطعام بعد المغرب
مخاطر تناول الطعام بعد المغرب

وزير الدفاع: قدرة القوات المسلحة تردع كل التهديدات المحيطة بمصر

زيارة وزير الدفاع لقاعدة الإسكندرية البحرية
زيارة وزير الدفاع لقاعدة الإسكندرية البحرية
زيارة وزير الدفاع لقاعدة الإسكندرية البحرية

فستان قصير.. زوجة خالد سليم تثير ضجة بظهورها

خيرية علي
خيرية علي
خيرية علي

يدمر القولون وجهازك الهضمي .. أضرار السكر المكرر

أضرار السكر المكرر على القولون والجهاز الهضمي
أضرار السكر المكرر على القولون والجهاز الهضمي
أضرار السكر المكرر على القولون والجهاز الهضمي

فيديو

زيارة وزير الدفاع لقاعدة الإسكندرية البحرية

وزير الدفاع: قدرة القوات المسلحة تردع كل التهديدات المحيطة بمصر

محمد صلاح

6 شهور ويغادر ليفربول.. محمد صلاح يثير قلق جماهير الريدز

حكاية مسابقة أحمد العوضي

400 ألف جنيه جوائز مسابقات أحمد العوضي| ما القصة؟

مي فاروق والعمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي يحتفلان بزفاف أسطوري على ضفاف النيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد