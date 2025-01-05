مصير كولر في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجآت عن اجتماع الخطيب المنتظر

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير حقيقة رحيل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: “بكل وضوح محدش هيقرب من كولر خالص، عندهم ثقة كبيرة في الراجل وفي إنه قادر على العودة من جديد للنتائج الجيدة”.

وتابع: “ولكن هيبقى فيه كلام كثير جدا مع كولر، الخطيب هيجيب مستر كولر ليه لعبت خالد عبدالفتاح باك يمين وفين مروان عطية، ومشاركة كهربا وبيرسي تاو في الوقت الضائع هيعملوا أيه”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.