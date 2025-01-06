الذهب يستقر مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة

استقرت أسعار الذهب عند 2639.56 دولار للأونصة (الأوقية)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2652 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 0034 بتوقيت جرينتش.

وينصب تركيز السوق على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره الجمعة. وقد توفر البيانات المزيد من الأدلة على خطط أسعار الفائدة التي يتبناها المركزي الأمريكي بعد أن أحدث حالة من الاضطراب في الأسواق الشهر الماضي بتقليصه توقعاته لخفض أسعار الفائدة لعام 2025.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.64 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 931.70 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 918.63 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

كما يترقب المستثمرون أيضا تقرير إيه.دي.بي لبيانات الوظائف وفرص العمل، بالإضافة إلى محاضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وترتفع أسعار الذهب عندما تنخفض أسعار الفائدة، فضلا عن أنه يستخدم كتحوط في أوقات الضبابية السياسية والتضخم.

تعتبر البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة هذا الأسبوع بمثابة بوصلة للمستثمرين في سوق الذهب، حيث من المُتوقع أن تُقدم هذه البيانات رؤى هامة حول قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) القادم بشأن أسعار الفائدة، وفي ظل هذا الترقب، حافظت أسعار الذهب على استقرارها خلال تعاملات الاثنين المبكرة.