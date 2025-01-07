برلمانية: المقاصد السياحية في مصر تتنوع بشكل كبير

أكدت نور علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن مصر تشهد طفرة تاريخية في أعداد السائحين لعام 2024.

وأوضحت في حديثها مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المقاصد السياحية في مصر تتنوع بشكل كبير، بدءًا من الأنشطة الترفيهية وصولًا إلى الحفلات والمناطق الساحلية.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، نور علي، إلى أن الحكومة تسعى لدعم هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن مناطق مثل الغردقة، مرسى علم وجنوب سيناء شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السائحين.

كما تحدثت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، نور علي، عن دور مدينة العلمين التي أصبحت إضافة قوية للسياحة المصرية.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، نور علي، أن السياحة الروسية كانت تشكل جزءًا كبيرًا من هذا النمو، حيث كان يأتي حوالي مليونين سائح روسي سنويًا قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لكن هذه الأرقام تراجعت في العام الماضي، بالإضافة إلى تراجع كبير في أعداد السائحين من أمريكا وإيطاليا.