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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار الأقصر.. استعدادات لتقديم ملف متكامل للانضمام إلى شبكة المدن الإبداعية باليونسكو.. ومستقبل وطن يوزع هدية الرئيس للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس
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ننشر لكم أهم الأحداث في ال24 ساعة الماضية بمحافظة الأقصر .


"الأقصر" تستعد لتقديم ملف متكامل للانضمام إلى شبكة المدن الإبداعية باليونسكو


أكد الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر اهمية المكانة التاريخية والحضارية لمحافظة الأقصر بإعتبارها احدي اهم وأكبر الوجهات السياحية الثقافية في العالم بما تمتلكه من مقومات أثرية وحضارية وتاريخية، وبما تضمه من مدن ذات بعد تاريخي وأثري كالقرنة وإسنا وبقية مدن المحافظة الأمر الذي يؤهلها لأن تكون عضواً اساسياً في شبكة المدن الإبداعية التي تديرها منظمة اليونسكو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ مع أستاذ المصريات الدكتور فكري حسن مدير برنامج ادارة التراث الثقافي بالجامعة الفرنسية في مصر والدكتور حسن رفعت استاذ التراث بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر والدكتورة علياء ماهر المدرس بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، لبحث تسجيل وانضمام احدي مدن الأقصر لشبكة المدن الابداعية .



رئيس جامعة الأقصر تتفقد مواقع الإنشاءات الجديدة بمدينة طيبة


تفقدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، في إطار جولاتها الميدانية المتواصلة، مواقع المنشآت الجديدة بطيبة، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز بأعمال الإنشاء ومتابعتها على أرض الواقع.

وشملت جولة رئيس الجامعة؛  مبان كلية الهندسة، وكلية طب الأسنان، وموقع المستشفى الجامعي، الجاري إنشائه بمنطقة ال 165 فدان في طيبة.

وشددت رئيس الجامعة خلال الجولة على سرعة إنجاز كافة المنشآت وإسراع وتيرة العمل، تلبية لاحتياجات الجامعة.

وأوضحت رئيس الجامعة أن إنجاز المنشآت الجديدة يأتي ضمن خطة استراتيجية؛  لتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومواكبة للتطورات الحديثة



مستقبل وطن الأقصر يوزع هدية الرئيس للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد


وزعت أمانات العلاقات العامة بالمحافظة، وأمانة قسم الأقصر، وأمانة الإعلام بالمحافظة، بحزب مستقبل وطن في محافظة الأقصر، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى على الأطفال والشباب والفتيات في شوارع المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتم تشكيل وفود لتقديم الهدايا العينية والورود للأخوة الأقباط بكنيسة العذراء مريم وسط المحافظة.

واستقبل الأطفال والأهالي "هدية الرئيس" ببهجة وترحاب،  مع نقل تهنئة الرئيس السيسى لهم بعيد الميلاد الجديد

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