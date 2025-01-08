بالأسماء .. إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

أصيب 7 أشخاص باصابات متنوعة اثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل بمنطقة رأس الحكمة، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس الحكمة.

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطار بتصادم ميكروباص وسيارة نقل.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشف رأس الحكمة.

وحصل صدى البلد على أسماء المصابين وهم:

يوسف ش.م مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالجسم، أحمد ع.م مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالجسم، سعيد ا.ع مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالجسم، محمود ع.ا مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالجسم، عمر م.ع مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالجسم، محمد ع.ا مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالجسم، يحيي م.ي مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالجسم.