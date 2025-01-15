«ملف الاستيطان».. أبرز نقاط مؤتمر أوسلو لدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ مؤتمر أوسلو الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء، في العاصمة النرويجية أوسلو، الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين، يحظى بمشاركة وحضور قوي بأكثر من 80 دولة ومنظمة أممية.

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أنّ المؤتمر يأتي في ظل المعاناة والإبادة الجماعية التي تواصل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسلب ونهب الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن مؤتمر أوسلو مهم للغاية لإنهاء هذه الأوضاع الكارثية.

وتابعت: «من المقرر أن يناقش طرق تعزيز الدعم الدولي لحل القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين في اتجاه الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تكون هناك حالة إنهاء لملف الاستيطان في الضفة الغربية، والانسحاب من قطاع غزة، وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وفي حال توقف إطلاق النار في غزة ستكون هناك خطط ومشاريع من قبل السلطة الفلسطينية لدعم الفلسطينيين».