كوكتيل ومخدرات| المشدد 10 سنوات لـ عاطل مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة كوكتيل من المواد المخدرة في مدينة نصر.

تفاصيل الواقعة..

كانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر تلقت بلاغا يفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتمكنت من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على 2 كيس بلاستيكى أسود اللون بداخل الأول أسطوانة محزومة بلاصق شفاف من الخارج يشتبه أن تكون لمخدر الهيروين، و2 كيس شفاف متوسط الحجم، و11 كيسا شفافا صغير الحجم بداخلها جميعا مسحوق بيج اللون يشتبه أن يكون مخدر الهيروين، و5 أكياس شفافة صغيرة الحجم بداخلها جميعا بلورات بيضاء اللون يشتبه أن تكون لمخدر الآيس.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وإحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها.