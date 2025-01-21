إعلام فلسطيني: قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى بلدة قباطية جنوبي جنين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في خبر عاجل عن إعلام فلسطيني أن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى بلدة قباطية جنوبي جنين.



وفي سياق متصل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن انطلاق عملية جنين بقرار من المستوى السياسي بعد اجتماع الكابينت الجمعة الماضي.

وتتواصل التوترات في الضفة الغربية المحتلة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته بدأت عملية في جنين وأطلق عليها جيش الاحتلال اسم عملية "السور الحديدي".

وأفادت تقارير صحفية بوصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية باتجاه المدينة التي تقع شمال الضفة، وأعلنت الصحة الفلسطينية عن سقوط قتيل جراء القصف الإسرائيلي على جنين.