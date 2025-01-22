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طرح وحدات سكنية جديدة في 13 مدينة .. المساحات وطرق التقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طرح وحدات سكنية جديدة في 13 مدينة .. المساحات وطرق التقديم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي
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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وحدات سكنية جديدة للمصريين العاملين في الخارج.

وجاء ذلك ضمن مبادرة “بيتك في مصر” المرحلة الأولى، كخطوة أولية في مسار طروحات متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة للشرائح المتنوعة من أبناء الوطن بالخارج، وفقًا لتصريحات شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وسيكون الطرح في 13 مشروعًا بمدن مختلفة، في إطار توجهات الدولة المصرية بتعزيز الفرص الاستثمارية أمام المصريين المُقيمين بالخارج.

شقق للمصريين في الخارج

أطلقت الوزارة، الطرح الإسكاني المتميز تحت عنوان مبادرة “بيتك في مصر” بالمرحلة الأولى، كخطوة أولية في مسار طروحات متعددة تلبي الاحتياجات المختلفة للشرائح المتنوعة من أبناء الوطن بالخارج، وفقا لتصريحات شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح السكني الجديد، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة إتاحة كل فرص الاستثمار العقاري لأبناء الوطن بالخارج وتوفير ميزات تنافسية وتيسير كافة الإجراءات التعاقدية وطرح آليات دفع ميسرة.

وأكد أن الوزارة اطلعت على كل تفضيلات ومطالب المصريين بالخارج، وتطرح المرحلة الأولى متضمنة فرصا متميزة بالوحدات السكنية التي تناسب وتلبي كل احتياجات الشرائح المختلفة.

وحدات سكنية جديدة 

وقال الوزير إن المبادرة تتضمن أكبر وأقوى تنوع سكنى مميز ، وتشمل طرح 5055 وحدة سكنية، موزعة على 13 مشروعاً في 9 مدن، كما تراعى المبادرة مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، موضحاً أن المرحلة الأولى تتضمن وحدات متاحة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها نهاية عام 2025 بحد أقصى.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن المرحلة الأولى لطرح الوحدات السكنية تبدأ في فبراير المقبل، وتتضمن تنوعا متميزا فى المشروعات التى تغطى أبرز المدن الجديدة بعدد من محافظات الجمهورية.

مساحات الوحدات السكنية الجديدة

 ويشمل الطرح مساحات متنوعة فى “الوحدات ـ والفيلات السكنية”، بالمشروعات التالية: 

مشروع "أرابيسك" بمحافظة القاهرة بمساحات وحدات تبدأ من 125 مترا مربعا وحتى 179 مترا مربعا.

مشروع الحى السكنى الثالث R3  بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 114 مترا مربعا وحتى 173 مترا مربعا فى المجاورة الثانية D2، ومساحات وحدات تبدأ من 161 مترا مربعا وحتى 392 مترا مربعا فى ممشى المجاورة الثانية D2.

 مشروع الحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية بمساحات وحدات تبدأ من 79 مترا مربعا وحتى 344 مترا مربعا.

مشروع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 96 مترا مربعا وحتى 178 مترا مربعا.

مشروع فالى تاورز إيست بالعبور الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 89 مترا مربعا وحتى 116 مترا مربعا.

مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 141 مترا مربعا.

مشروع "فالي تاورز" بحدائق أكتوبر بمساحات من 95 مترا مربعا وحتى 101 متر مربع.

مشروع Bliss Gates بالشيخ زايد بمساحات وحدات تبدأ من 80 مترا مربعا وحتى 220 مترا مربعا.

مشروع الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات ودوبلكس تبدأ من  215  مترا مربعا وحتى 678  مترا مربعا.

مشروع الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا.

مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة ويضم فيلات "مودرن و كلاسيك" بمساحات تبدأ من 360 مترا مربعا وحتى 504 متر مربع.

وتتاح "الوحدات ـ والفيلات السكنية" بأنظمة تشطيب فاخرة، على مستوى مختلف المشروعات.

تفاصيل الحجز في الوحدات السكنية الجديدة 

انتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج. 

وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة تسويقية عالمية يُراعى فيها توفير أفضل الفرص التنافسية للمشروعات العقارية المتميزة بالدولة. 

وتتضمن الحملة الإعلان عن كافة إجراءات الاختيار والتخصيص والتعاقد التي يتم صياغتها حاليا وفقا لأحدث الوسائل العالمية وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تيسيرات فى منظومة الحجز تضمن سهولة الإجراءات التنفيذية وعمليات التعاقد أمام الحاجزين.

وتعكف الوزارة الآن- من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- على تدشين موقع إلكتروني يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكتروني ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء، تمهيدا لطرح الوحدات وإجراء التخصيص ابتداءً من 15 فبراير.

وزارة الاسكان وحدات سكنية الشيخ زايد العاملين في الخارج طرح وحدات سكنية جديدة العاصمة الادارية الجديدة 6 أكتوبر

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